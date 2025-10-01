Blue tongue, scoperto in Sardegna il sierotipo 5: “Mai rilevato prima in Europa”. Finora era presente solo negli Usa

Cagliari, 1 ottobre – È stata rilevata in Sardegna una nuova variante del virus della blue tongue, una malattia infettiva dei ruminanti – detta anche febbre catarrale – che causa sintomi gravi soprattutto negli ovini. Ad oggi si conoscono 27 sierotipi (sottospecie del virus), quello scoperto in Sardegna è il sierotipo 5: “Finora non era mai stato rilevato nel nostro Paese e in Europa”, ha detto oggi l'assessore regionale all'Agricoltura, Gian Franco Satta. Oggi pomeriggio l'audizione della commissione Attività produttive, dove si è affrontato anche il tema dei rimborsi per gli agricoltori colpiti l’anno scorso dal virus ‘lingua blu’.

In ogni caso, assicura l'esponente della giunta Todde, la situazione è al momento sotto controllo: "L'anno scorso – ricorda Satta – al primo ottobre registravamo 66.000 capi morti da lingua blu, oggi ne contiamo solo 1.600. Il fatto che sia stata rilevata una nuova variante ovviamente ci preoccupa, ma i dati in questo momento ci confortano. Anche perché la campagna massiva di vaccinazione ha dato certamente i suoi risultati".

Indennizzi e aiuti per gli agricoltori sardi

Satta si è soffermato sugli indennizzi del 2024 per gli allevatori colpiti. “Oggi portiamo all'attenzione della commissione una delibera di giunta che prevede lo stanziamento di 26 milioni di euro – fa sapere l’assessore – dove definiamo un indennizzo di 300 euro a capo morto, in luogo dei 180 che erano stati riconosciuti per la blue tongue 2023".

Per quanto riguarda invece gli aiuti per il calo di produzione, "saranno assicurati 8 euro a capo – spiega Satta – invece dei 4,5 che venivano riconosciuti nel 2023. È un risultato importante che dà fiducia al comparto".

Novità anche sulle modalità di erogazione degli aiuti: "Le risorse arriveranno subito alle aziende – rimarca Satta – non si aspetterà quindi la chiusura del bando, ma saranno fondi dati a sportello. L'allevatore, attraverso una procedura semplificata, dovrà solo accettare la formulazione proposta dall'agenzia Laore incaricata a gestire le risorse”.