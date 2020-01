Roma, 13 gennaio 2020 - Decisione clamorosa a Roma, ostaggio dello smog. Il Campidoglio ha deciso un parziale blocco del traffico per domani nella capitale: il provvedimento coinvolge tutti i veicoli Diesel privati, compresi quelli Euro 6, e riguarda solamente la fascia verde, ovvero quella ZTL. Una misura resasi necessaria visto il persistere a Roma degli "elevati livelli di inquinamento" e disposta con ordinanza del Campidoglio firmata dal sindaco Virginia Raggi. Il divieto di circolazione in ZTL sarà in vigore per martedì 14 gennaio, nelle seguenti fasce orarie: "stop dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 delle auto diesel da 'Euro 3' fino a 'Euro 6'". Il provvedimento stabilisce anche dalle ore 7.30 alle 20.30 la limitazione della circolazione veicolare nella Z.T.L. "Fascia Verde" di Roma per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli benzina Euro 2.

L'ordinanza, la cui possibilità era stata preannunciata ieri, è stata adottata "visto il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10 rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall'Arpa Lazio". Il Campidoglio spiega che "i rilevamenti hanno, infatti, evidenziato livelli di inquinamento elevati e una situazione prevista di forte e persistente criticità nei prossimi giorni". E si aggiunge: "Il provvedimento prevede che gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell'aria negli ambienti non superiore a 18° o 17° in funzione del tipo di edificio". L'ordinanza completa sul sito di Roma Capitale.

Torino

Blocco del traffico anche a Torino. Le limitazioni con livello di allerta rossa (stop fino agli Euro 5 immatricolati prima del 1 gennaio 2013 e benzina Euro 1) proseguono fino a giovedì e riguardano i comuni di Torino, Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria.

Applicato anche il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, l'introduzione del limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici, il divieto di ogni tipologia di combustione all'aperto, come falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio,e di spandimento dei liquami zootecnici.

La situazione è critica e non accenna a migliorare: le centraline dell'Arpa hanno segnalato in questi giorni un ampio superamento del limite dei 50 microgrammi di PM10 che in alcuni casi sono arrivati a 80 e 100 microgrammi per metrocubo. E' molto probabile che da venerdì scatti il livello viola che bloccherà per 13 ore, dalle 7 alle 20, tutti i veicoli a benzina euro 1 e diesel euro 5, compresi quelli immatricolati dopo il primo gennaio del 2013. Inoltre, a partire da domani e fino a giovedì saranno attivate le limitazioni del livello arancione nei comuni di Carmagnola, Chieri, Rivalta di Torino e Vinovo.

Firenze

Nuova ordinanza antismog anche a Firenze e anche in parte della provincia, con il blocco dei mezzi più inquinanti. Da domani fino a sabato 18 gennaio saranno in vigore limitazioni alla circolazione a tutela della salute dei cittadini, adottate da Palazzo Vecchio e dai Comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Scandicci e Bagno a Ripoli dopo che Arpat ha rilevato quattro sforamenti del Pm10 negli ultimi sette giorni, mentre per i prossimi tre giorni non sono previste condizioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti. I provvedimenti prevedono limitazioni alla circolazione per i motocicli a due tempi Euro 1, per le auto a benzina Euro 1 e a diesel Euro 2 e Euro 3, per i veicoli diesel Euro 1 e Euro 2 per il trasporto merci. Il divieto di circolazione è dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 nei centri abitati.