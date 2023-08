Bloccato col taser, muore Il pm: omicidio colposo

È una morte da chiarire quella del 35enne Simone Di Gregorio, avvenuta domenica pomeriggio dopo momenti di concitazione: sarà l’autopsia, che verrà affidata domani in Procura a Chieti, a chiarirne le cause. Il sostituto procuratore della Repubblica Marika Ponziani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti di ignoti per fare luce su un caso dai contorni poco chiari. Di Gregorio era nudo in strada, correva, aveva fatto atti di autolesionismo. Poi è stato fermato col taser, è stato sedato, si è accasciato a terra ed è morto. Il 35enne aveva problemi psichiatrici ed era seguito dal centro di salute mentale di Pescara, città dove viveva. Domenica pomeriggio era a San Giovanni Teatino (Chieti), dove vivono i genitori e dove lui stesso aveva risieduto negli anni scorsi. Qui, in una via centrale, ha dato in escandescenze: ha danneggiato l’auto della sua famiglia dopo che la vettura si era fermata mentre era al volante e, all’arrivo dei carabinieri che nel frattempo erano stati allertati da chi aveva assistito alla scena, si è allontanato denudandosi.

Si è diretto verso i binari della ferrovia ed è stato a quel punto che, con non poche difficoltà, i carabinieri lo hanno bloccato facendo ricorso al taser. Il 35enne era particolarmente alterato, nel frattempo è arrivata un’auto medica del 118 e all’uomo i sanitari hanno somministrato un sedativo.

Poi la tragedia. Il 35enne è morto e vano è stato ogni tentativo di rianimarlo. L’autopsia, in particolare l’esame tossicologico, dovrà accertare se l’uomo, avesse assunto sostanze o altro, compresi farmaci. L’unico dato certo è che era stato ricoverato fino a poco prima nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Pescara da dove è andato via dopo aver firmato gli appositi moduli. Della documentazione sanitaria è stata disposta l’acquisizione in vista dell’autopsia, ma non si escludono altri accertamenti. La vicenda fa esplodere nuovamente le polemiche sul

taser. Per il garante dei diritti dei detenuti, Mauro Palma "non è accettabile che l’operazione per ricondurre alla calma una persona in evidente stato di agitazione e, quindi, di difficoltà soggettiva, si concluda con la sua morte".