Bloccati ore sulle montagne russe. Salvati in 15 dai vigili del fuoco

Bloccati sulle montagne russe per ore a Roma, riportati a terra sani e salvi dai vigili del fuoco dopo un pomeriggio di paura. Una quindicina di persone, fra le quali quattro minorenni, sono rimaste bloccate ieri, intorno alle 14.30 per quello che è stato descritto come un problema tecnico sulle ‘montagne russe’ Altair del Parco divertimenti ‘Cinecittà World’ che si trova a Castel Romano.

I vigili del fuoco di Pomezia, subito intervenuti con il supporto del Nucleo Speleo-alpino-fluviale (Saf) hanno poi avviato le operazioni per riportare a terra le persone bloccate a circa 20 metri. Le operazioni, svolte con l’autoscala, sono state abbastanza lunghe e si sono concluse regolarmente intorno alle 18. Tutti incolumi i protagonisti della brutta avventura, riportati a terra. I vigili del fuoco ieri sera hanno svolto rilievi tecnici per accertare le cause del guasto assieme ai tecnici del parco.

"Un problema anomalo ha causato il fermo di due navicelle della giostra – hanno spiegato dal Parco Cinecittà World –. Queste sono state prontamente bloccate e messe ulteriormente in sicurezza dal nostro personale. Le navicelle sono state poi evacuate dai vigili del fuoco".