Blitz ucraino in Crimea

La bandiera gialla e blu dell’Ucraina libera sventola nella Crimea occupata dai russi. Nel giorno in cui si celebrano i 32 anni dall’indipendenza da Mosca, anche le forze di Kiev hanno lanciato la loro ‘operazione speciale’, mettendo piede nella penisola in mano ai russi da nove anni. Unità dell’intelligence ucraina Gur sono sbarcate in Crimea e "l’obiettivo è stato raggiunto", ha esultato il portavoce degli 007 Andriy Yusov. Su moto d’acqua, gli uomini del Gur sono giunti sulla costa vicino agli insediamenti di Olenevka e Mayak e "hanno ingaggiato una combattimento con le unità di occupazione", ha riferito una nota. "Il nemico ha subito perdite tra il personale e le attrezzature. E in Crimea è tornata a sventolare la bandiera nazionale".