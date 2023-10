Blitz oltre il confine: "Presa mia madre"

"L’esercito israeliano è entrato in casa di mia madre Ada e ha trovato macchie di sangue ovunque". Noam Sagi ha capito che qualcosa stava andando storto, quando ha visto che alcuni giornalisti palestinesi stavano trasmettendo dal prato della madre. "Abitiamo a 400 metri da Gaza. Per ora mia madre non è nell’elenco ufficiale dei morti o dei dispersi". Ma ha detto che almeno 20 persone – per lo più anziani e bambini piccoli – sono stati rapiti da una comunità di circa 350 persone. Ada ha da poco subito un’operazione all’anca e soffre di una grave forma di allergia. "Anche in guerra ci sono delle regole. Stiamo parlando di uomini tra i 20 e i 30 anni che entrano nella casa di un’anziana e rapiscono lei e i suoi vicini. Sono sconvolto".