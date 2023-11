Blitz in ospedale. Truppe israeliane a caccia dei terroristi. Distrutto il Parlamento

ROMA

Truppe di Tsahal, l’esercito israeliano, hanno fatto irruzione nell’ospedale di Al Shifa e alcune ore dopo altre unità hanno minato e letteralmente fatto saltare in aria l’Assemblea legislativa di Gaza – il Parlamento di Gaza – preso tre giorni fa. Le forze di difesa israeliane (Idf) proseguono come schiacciasassi nella loro agenda.

Era da poco passata la mezzanotte tra martedì e mercoledì in Italia quando sono entrate nell’ospedale al Shifa a Gaza city. "Sulla base delle informazioni di intelligence e di una necessità operativa, le forze dell’Idf stanno portando avanti un’operazione precisa e mirata contro Hamas in un’area specifica dell’ospedale Shifa". "Prima di entrare nell’ospedale – ha detto il portavoce di Idf, Daniel Hagari – le nostre forze hanno trovato esplosivi e squadre terroristiche e ne è seguito uno scontro durante il quale 5 terroristi sono stati eliminati". Altri sarebbero stati eliminati dentro.

Sono entrati nella struttura sanitaria circa duecento soldati. Secondo un giornalista di France Presse che ha visitato l’ospedale diversi giorni fa per intervistare gli assediati ed é rimasto intrappolato dai combattimenti, i soldati israeliani hanno fatto irruzione nell’ospedale di al-Shifa sparando in aria e ordinando a tutti i maschi con più di 16 anni di consegnarsi. Secondo questa fonte circa mille palestinesi maschi, sarebbero stati condotti nel vasto cortile dell’ospedale, con soldati che li controllavano alla ricerca di armi ed esplosivi. Nell’operazione allo Shifa, ha invece sostenuto Idf, "in un reparto le truppe hanno localizzato una stanza con apparti tecnologici di inteligence e armi di Hamas. In una altro reparto hanno trovato un centro di comando e controllo di Hamas, a riprova che l’ospedale era usato dai terroristi". Parecchie decine di soldati sono rimasti all’Interno dello Shifa. Secondo Idf non ci sono invece "indicazioni di ostaggi israeliani tenuti al momento nell’ospedale", ma si ritiene che l’operazione "possa portare informazioni di intelligence sui rapiti".

L’irruzione nell’ospedale è stata criticata da molti stati, anche non arabi, e dall’Onu. Martin Griffiths, il responsabile delle operazioni umanitarie delle Nazioni Unite, si è detto "sconvolto dalle notizie di raid militari a Shifa: gli ospedali non sono campi di battaglia". I rappresentanti di tre governi europei – Norvegia, Francia e Spagna – hanno espresso una ferma condanna per l’azione militare israeliana. "Gli Stati Uniti non hanno dato l’okay per operazioni militari nell’area dell’ospedale al-Shifa", ha detto il portavoce della Casa Bianca John Kirby. Che però ha confermato la linea israeliana spiegando che le informazioni raccolte da fonti americane, supportano l’accusa di Israele secondo cui Hamas ha operato negli ospedali di Gaza, cosa che secondo Kirby equivale a un crimine di guerra.

Alessandro Farruggia