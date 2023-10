Blitz di Hamas in Israele. Pioggia di razzi e morti, civili presi in ostaggio. Netanyahu: "È guerra"

È stata un’alba di sangue. Una pioggia di missili, civili attaccati a colpi di kalashnikov, sequestro di ostaggi, ai quali sono seguiti contattacchi con bombe guidate lanciate da jet e droni e raid di commandos. Non bastava il conflitto che da un anno e mezzo divampa in Ucraina. È di nuovo guerra anche in Israele, ancora una volta oggetto di un attacco che è terroristico prima ancora che militare perché mette deliberatamente come target la popolazione civile.

Esattamente 50 anni dopo la guerra dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico, Israele viene ancora attaccato di sorpresa, questa volta da Hamas, che da Gaza sferra un attacco proditorio e senza precedenti, denominato trionfalmente ’Spade di ferro’, lanciando 5mila razzi sulle città del sud e del centro di Israele ed effettuando anche raid con terroristi su deltaplani e parapendio, quad, pickup, moto e gommoni che hanno incredibilmente colto di sorpresa Tsahal, l’esercito israeliano, e portato trecento militanti di Hamas dentro Israele, dove hanno attaccato 22 tra centri urbani, kibbutz e installazioni militari seminando morte e distruzione e prendendo ostaggi.

A sera il bilancio degli attacchi di Hamas è di "più di 290 morti e più di 1500" feriti israeliani, mentre è di almeno 232 morti e 1.697 feriti il bilancio provvisorio delle vittime palestinesi in seguito ai raid israeliani che hanno colpito 21 obiettivi di Hamas e anche un edificio residenziale di 14 piani a Gaza City.

Per il momento non si segnalano incursioni di Hezbollah, dal Libano, mentre disordini si sono registrati in Cisgiordania. "Hamas è sull’orlo di una grande vittoria e di una chiara conquista sul fronte di Gaza" ha detto il suo numero uno, Ismail Haniyeh, in un discorso trasmesso dalla televisione Al-Aqsa. "Adesso basta, il ciclo delle intifada e delle rivoluzioni nella battaglia per liberare la nostra terra e i nostri prigionieri deve essere completato". La mente degli attacchi è Mohammed Deif, stratega di Hamas, , che ha postato sui social media un messaggio nel quale incita a "spazzare via gli israeliani, che hanno attaccato e dissacrato la moschea di Al Aqsa e per questo pagheranno".

Agli attacchi di Hamas ha fatto seguito una immediata reazione di Israele che ha spedito gli F16 a bombardare obiettivi a Gaza e ha mobilitato 32 brigate impegnando l’esercito e tutte le forze di sicirezza a neutralizzare i palestinesi infiltrati in Israele, ingaggiandoli e neutralizzandoli in almeno 17 località. A sera erano stati ripuliti Sderot, Sofa, Kerem Shalom, Nirim, Naziv Hathara, Nir Oz, Nahal Oz, Hulit, Nir Am, Nir Yitzhak, Sde Yemen, Magen e Urim "eliminando centinaia di terroristi".

"Da questa mattina – ha detto il premier Benyamin Netanyahu aprendo una seduta straordinaria del consiglio dei ministri – Israele è in guerra e in guerra serve il sangue freddo. Il nostro primo obiettivo è ripulire l’area dalle forze nemiche che si sono infiltrate e riportare sicurezza e pace negli insediamenti attaccati – ha spiegato il premier, citato dai media israeliani -, il secondo obiettivo, è far pagare un prezzo enorme al nemico, anche nella Striscia di Gaza. Il terzo è fortificare gli altri fronti così che nessuno commetta l`errore di unirsi a questa guerra".

ll premier israeliano ha proposto a due partiti centristi dell’opposizione di entrare a far parte di un governo di unità nazionale dopo l’attacco lanciato ieri mattina da Hamas contro il territorio israeliano. La proposta è stata accolta positivamente dai leader delle due formazioni, Benny Gantz e Yair Lapid, che stanno valutando un loro ingresso . Nel frattempo la macchina militare israeliana si è messa in moto e sta riprendendo il controllo del sud del paese.

I palestinesi hanno preso molti ostaggi e prigionieri di guerra, alcuni dei quali sono stati portati a Gaza. Le autorità israeliane confermano la presa di ostaggi. Ma quello che Hamas non dice è che con loro ci sono anche decine di civili: il numero degli ostaggi dovrebbe essere almeno di 52. Molti di loro sono prigionieri in due kibbutz del sud di Israele, Ofakim e il Be’eri, circondati dall’esercito israeliano. Obiettivo è riprenderli i prima possibile e proseguire la caccia ai terroristi in tutto il resto d’Israele. I prossimi giorni saranno infuocati.