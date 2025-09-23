Maxi blitz contro la cosca Piromalli: 26 arresti. Chi è lo storico boss Facciazza, tornato a capo della ‘ndrina di Gioia Tauro

Reggio Calabria, 23 settembre 2025 – Maxi blitz dei Ros contro la cosca Pironalli in Calabria. A partire dall’alba, l’operazione 'Res Tauro' ha portato all’arreso di 26 persone, tra cui lo storico boss Pino Piromalli, alias 'Facciazza'. Scoperto anche un arsenale.

Tornato in libertà nel 2021 dopo 22 anni di carcere, l’80enne aveva ricostituito la 'ndrina dei Piromalli della Piana di Gioia Tauro, che ha guidato per decenni dopo essere subentrato come capobastone allo zio Giuseppe. Il progetto criminale si basava sul recupero delle vecchie regole di 'ndrangheta per sgominare la nuova generazione e assumere la posizione di comando.

l blitz dei carabinieri del Ros è scattato stamattina all'alba quando, assieme ai militari del Comando provinciale, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli.

Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso. I dettagli dell’operazione nella conferenza stampa prevista in tarda mattinata.

Tra gli arrestati nell'ambito dell'operazione 'Res Tauro', c'è anche Pino Piromalli, alias 'c', 80enne boss a capo dell'omonima cosca di Gioia Tauro. Subentrato al vertice della cosca dallo zio Giuseppe, divenne negli anni un potente superboss con un controllo del territorio fortissimo. Tra i punti forti della Cosca Piromalli c’è sempre stato il porto di Gioia Tauro, che negli anni Novanta divenne il più grande scalo commerciale del Mediterraneo, con una movimentazione di oltre 2 milioni di container l’anno.

La cosca riuscì a piegare le società che gestivano il Terminal Medcenter Container – creato con 128 miliardi di lire di finanziamenti statali – al pagamento di un pizzo del 50% sul guadagno di ogni container trasportato, oltre a pretendere subappalti e partecipazioni alle imprese.

Nel 1993 Facciazza fu incluso nella lista dei latitanti più pericolosi d'Italia. Nel marzo del 1999 è stato arrestato insieme ad altri esponenti dei Piromalli. Il 30 giugno 2009 furono sequestrati beni del valore di 10 milioni di euro tra Gioia Tauro e Milano. Anche il figlio Antonio è in carcere da quando è stato arrestato nell'operazione Cent'anni di Storia del luglio 2008. L'11 maggio 2021 dopo 22 anni di detenzione in regime di 41 bis viene scarcerato.

Dalle prime ore di questa mattina, il Raggruppamento operativo speciale – con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali dei carabinieri territorialmente competenti in varie località del territorio nazionale – hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 26 persone.

Queste ultime, fanno sapere i carabinieri del Ros in una nota, sono indagate "a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di armi".

Le indagini hanno riguardato la cosca Piromalli, articolazione della 'ndrangheta della quale "sono stati ricostruiti gli assetti e le attività delittuose".

Il ruolo di Giuseppe Piromalli, storico boss detto 'Facciazza', al centro delle indagini dell'operazione dei carabinieri 'Res Tauro' che ha portato, dalle prime ore di questa mattina, all'esecuzione dei 26 arresti in carcere. A quanto si apprende, come emerso dalle indagini dei carabinieri, l'80enne boss, riconquistata la libertà dopo 22 anni di detenzione, aveva fin da subito compreso che doveva avviare un'opera di restauro della cosca con un progetto di recupero delle vecchie regole di 'ndrangheta ed assumendo la posizione di comando.