Blitz contro gli anarchici, cinque arresti

La "chiamata alle armi" del mondo sovversivo vicino alla Federazione anarchica informale avveniva anche attraverso il periodico "Bezmotivny - senza motivo", un quindicinale stampato a Massa. Un periodico che spesso annunciava in anticipo gli attentati che poi venivano messi a segno e che ospitava gli interventi di Alfredo Cospito, l’anarchico in regime di carcere duro per avere gambizzato il manager di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per l’attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano.

Per quelle pubblicazioni la polizia e la Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova hanno arrestato cinque anarchici (quattro sono ai domiciliari, uno è in carcere perché abitava in un immobile occupato), mentre per altri quattro è scattato l’obbligo di dimora. Sono tutti vicini al circolo Gogliardo Fiaschi di Carrara. Ai nove è contestata l’associazione con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo ed eversione e offese all’onore o al prestigio del presidente della Repubblica.

Nel periodico c’era spazio anche per i proclami di Cospito nei quali inneggiava alla lotta armata e per insulti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la presa di posizione per gli scontri provocati dai portuali di Trieste che contestavano il green pass.