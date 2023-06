"Bisogna supportare la resistenza iraniana L’Unione europea non spenga i riflettori"

Un appello ai media italiani affinché mantengano alta l’attenzione sull’Iran, la vicinanza al popolo iraniano e a chi si oppone al regime teocratico, e un appello alle opposizioni stesse e alle forze della diaspora iraniane, troppo frammentate e in costante conflitto tra loro, perché superino le rispettive differenze e si uniscano contro l’avversario comune rappresentato dal regime. Sono i tre punti emersi nel dibattito che si è svolto martedì mattina nella sede della Fondazione Luigi

Einaudi, organizzato dalla Fondazione in collaborazione con European Liberal Forum.

Dal 16 settembre del 2022, dopo la morte della 22enne curda Mahsa Amini, Teheran è diventata teatro di una serie di proteste che intrecciano la questione femminile e delle libertà dell’uomo. Fondazione

Einaudi e Elf "si battono per far mettere in cima all’agenda del Parlamento europeo il dibattito sull’Iran, perché convinte che la liberazione delle donne iraniane equivalga al libero sviluppo del genere umano". Dopo la tavola rotonda sull’emergenza Iran hanno lanciato l’hashtag Iran Women as All Mankind (#Iwam).