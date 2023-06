Bimbo ucciso dal Suv Rimossa la pubblicità agli youtuber Ma alcuni video restano in Rete

di Franca Ferri

Il canale YouTube ’TheBorderline’ non è affatto chiuso. Ridimensionato, sì, ma tutt’ora online coi suoi 600.000 followers, anche se in apertura campeggia il messaggio di cordoglio per la morte del piccolo Manuel Proietti, e l’annuncio che il gruppo "interrompe ogni attività". Facciamone pure una questione semantica: a quanto sembra, "interrompere le attività" non significa chiudere il canale, ma semplicemente non postare più nuovi contenuti (e toglierne qualcuno di vecchio, forse compromettente). Tant’è che ieri sera erano ancona una cinquantina i video presenti, mentre altri 56 sono nel canale parallelo ’TheBorderline Shorts’, che di iscritti ne ha oltre 74.000, attirati dalla promessa di trovare "Solo video assurdi ed epici!".

Sul canale principale si trovano ancora filmati, durata dai 10 ai 15 minuti con sfide come ’Vivo 24 ore in una scatola di cartone’ (o sulla zattera galleggiante, o in una foresta) e almeno uno degli ormai citatissimi ’Vivo 50 ore in macchina’. Manca qualcosa di fondamentale: la metà delle visualizzazioni complessive che ’TheBorderline’ avevano prima dell’incidente (avvenuto mercoledì). Giovedì 15 erano 152 milioni, ieri solo 70 milioni. Giovedì i video caricati erano 118, ieri 53. I contenuti cancellati si sono portati dietro le visualizzazioni che ora mancano alla conta. Che cosa c’era, in quei video? Forse gare di velocità come quella del tragico incidente di Casal Palocco, o elementi che potrebbero aiutare gli investigatori a ricostruire esattamente chi c’era a bordo del Suv noleggiato per la challange ’Vivere 50 ore dentro una Lamborghini’. Quindi: il canale esiste e funziona, non viene alimentato ma ha metà dei video che aveva una settimana fa. Si poteva chiudere tutto? Sì, ed è una operazione abbastanza facile.

A tagliare una parte fondamentale del canale - quella economica – ci ha pensato però ieri pomeriggio Youtube che ha rimosso tutte le pubblicità che giravano su The Borderline: "Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale The Borderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di YouTube", spiega un portavoce della piattaforma. "Ogni creator di YouTube dovrebbe rimanere responsabile sia all’interno che all’esterno della piattaforma. Di conseguenza questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità". Tanto per avere un’idea, lo scorso anno la società The Borderline ha fatturato 188.333 euro con un utile di 46.000.

Oggi intanto la Procura darà il nulla osta alla restituzione della salma dopo l’autopsia svolta sabato. I funerali del bimbo dovrebbero svolgersi a metà settimana, preceduti da una fiaccolata a Casal Palocco.