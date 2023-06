Bimbo ucciso dal suv Lo youtuber al gip "Sono distrutto, vorrei tornare indietro"

di Riccardo Jannello

"Sono distrutto, vorrei poter tornare indietro". In novanta minuti davanti alla giudice per le indagini preliminari Angela Gerardi, Matteo Di Pietro ha risposto a tutte le domande su quel maledetto 14 giugno quando alle 15,38 lungo una strada di Casal Palocco le vite di due famiglie sono totalmente cambiate. Il ventenne youtuber e "creator", fondatore di The Borderline Srl, la società con la quale filmava e postava video estremi che avrebbero dovuto fruttare attraverso i like milioni di euro a lui e ai suoi soci, è comparso ieri mattina negli uffici di Piazzale Clodio per l’interrogatorio di garanzia dopo che la gip ne ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari indagandolo per omicidio stradale e lesioni ai danni del piccolo Manuel, 5 anni, deceduto nell’incidente, e della mamma e della sorellina, rimaste ferite. Reati che potrebbero costargli dai 2 ai 7 anni di carcere oltre a un risarcimento che qualcuno ha calcolato in almeno 2 milioni di euro.

All’uscita dalla Cittadella della Giustizia Matteo, vestito in jeans chiari e camicia azzurra, è sembrato molto meno spavaldo di come appariva nei video. Non ha parlato coi giornalisti che lo attendevano, ma per lui l’ha fatto l’avvocatessa Antonella Benveduti: "Poteva appellarsi alla facoltà di non rispondere e invece si è sottoposto regolarmente all’interrogatorio. Quello che ha detto però non ritengo di potervelo dire per rispetto del giudice. Ora dobbiamo aspettare i risultati delle consulenze tecniche disposte dalla Procura, soprattutto la perizia riguardante la cinematica del fatto. Inoltre devono essere analizzati i dispositivi sequestrati. Posso solo dire che Matteo è distrutto e vorrebbe tornare a prima dell’incidente. Due famiglie sono distrutte. Per quella di Manuel è un dolore fortissimo, ma anche i Di Pietro soffrono molto: la vita del loro figlio è completamente stravolta".

Matteo resta ai domiciliari, dove non può accedere a internet e contattare altre persone: per la gip potrebbe inquinare le prove e reiterare il reato. Le indagini proseguono in attesa di tutti i risultati tecnici. Continuano intanto a trapelare particolari sull’incidente e più in generale sull’ultima tragica esperienza di "50 ore in macchina" a cui si stavano sottoponendo a bordo del Suv Lamborghini Matteo e gli amici Borderline, Alessio Ciaffaroni, Vito Loiacono, Simone Dutto e Gaia Nota. Già il giorno precedente alcune performance alla guida di Matteo erano state oggetto di richieste per "andare più piano" da parte dei soci, mentre si riprendevano per le strade dello stesso quartiere. "Lui – dice un testimone citato nell’ordinanza del gip - sapeva di essere inquadrato, ma non interagiva con la telecamera. Ero seduto sul sedile centrale posteriore della Lamborghini, non guardavo la strada perché mi stavo filmando e rivolgevo domande a chi era con me: ‘A chi piace questa macchina?’ e poi dopo avere finito ho chiesto a Matteo di andare piano".

Sul tragico incidente di via di Macchia Saponara ha parlato in particolare Gaia, che era seduta accanto a Di Pietro: "Ho chiuso gli occhi per la paura e l’ultima immagine che mi è rimasta impressa è quella della macchina orizzontale ferma davanti a noi. Matteo non andava sicuramente a 40 all’ora, ma nemmeno eccessivamente veloce e una volta vista la Smart ha provato a frenare. Dopo l’impatto sono scoppiati entrambi gli airbag. Quando sono riuscita a scendere ho prestato assistenza al piccolo Manuel". Secondo i rilievi, però, la velocità era di 124 chilometri orari e non ci sono frenate, semmai una lenta decelerazione.