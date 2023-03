Bimbo stroncato da malore a scuola

Ha avuto un improvviso malore mentre era impegnato in una lezione di educazione fisica. Trasportato in ospedale, per un bimbo di appena 8 anni non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri in una scuola di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli.

Era l’ultima ora di un normale giorno di scuola e la classe, una terza elementare dell’istituto De Curtis, stava facendo ginnastica nell’auditorium. Il bimbo si è sentito male all’improvviso. I primi a notarlo sono stati proprio i suoi compagni: d’un tratto l’hanno visto accasciarsi a terra e hanno subito avvisato le insegnanti. A quel punto il loro compagno aveva già perso conoscenza.

L’arrivo dell’ambulanza a scuola è stato repentino e il bimbo è stato trasferito all’ospedale di Castellammare di Stabia; purtroppo però, secondo le prime ricostruzioni, il piccolo non avrebbe fatto nemmeno in tempo ad arrivare nella struttura e il suo cuore avrebbe smesso di battere mentre era ancora sull’ambulanza.

Sulla vicenda ci sono indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.