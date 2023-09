Bimbo muore a 18 mesi. Il giallo dell’auto pirata

Un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale a Portogruaro (Venezia) a causa di traumi alla testa. Bilal Kurtesi, nato in Serbia, risiedeva nella frazione di Mazzolada. Secondo i familiari, il piccolo sarebbe caduto dal cofano di un’automobile parcheggiata mentre stava giocando. Non si esclude però l’ipotesi che il bambino possa essere sfuggito all’attenzione di chi si trovava con lui in casa, venendo investito da un’auto pirata.