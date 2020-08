Taranto, 16 agosto 2020 - Tragedia a Palagiano, in provincia di Tararanto. Un bimbo di 20 mesi, originario di Massafra, nel pomeriggio di Ferragosto, è annegato dopo essere caduto in una piscina all'interno di una villa privata. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sfuggito al controllo dei suoi genitori, sarebbe riuscito a salire su una scaletta e sarebbe poi caduto in acqua. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

