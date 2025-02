Bimbo di 9 anni morto in Egitto, autopsia: “Nessun tumore, lo ha ucciso un aneurisma cerebrale”

Roma, 22 febbraio 2025 - Mattia Cossettini è morto per un'emorragia causata da un aneurisma cerebrale (Tra le ipotesi iniziali). Questa la causa del decesso del bambino 9 anni che si era sentito male a Marsa Alam, località balneare egiziana sul mar Rosso, ed era poi spirato il 6 gennaio in ospedale.

Il padre Marco Cossettini, friulano 41enne di Tavagnacco, in provincia di Udine, con la madre Alessandra Poz, avevano denunciato "un ospedale per modo di dire, si è perso un bel po’ di tempo a intervenire", mentre la direzione delle questioni sanitarie del Mar Rosso, aveva ribattuto: “Il piccolo aveva un tumore al cervello precedente al ricovero”.

Niente di tutto ciò, hanno reso noto, per il tramite dell'avvocato Maria Virginia Maccari, i genitori di Mattia Cossettini: "Nessun tumore al cervello e nessuna infezione da polmonite batterica, come erroneamente riportato dalla Direzione sanitaria del Mar Rosso. Mattia è morto per un'emorragia causata da un aneurisma cerebrale e si esclude, con certezza, la presenza di altre patologie concomitanti".

L'ultimo e risolutivo esame è stato effettuato dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, ha precisato la legale. "Mattia era felicissimo della vacanza e fino a quella tragica escursione in barca non aveva manifestato alcun sintomo, nemmeno un raffreddore. Tanti sorrisi fino all'ultimo momento, allegro come tutti lo conoscevano, ma durante l'escursione in barca non c'è stata nessuna possibilità di chiamare o di ricevere i soccorsi".