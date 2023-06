Bimbo falciato dal suv Youtuber ai domiciliari Arrestato dopo nove giorni

ROMA

Arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, lo youtuber ventenne al volante del Suv Lamborghini che lo scorso 14 giugno in zona Casal Palocco ha travolto la Smart su cui viaggiava Elena Uccello, con i suoi due bambini, spezzando la vita del piccolo Manuel Proietti, 5 anni. Le accuse sono di omicidio stradale e lesioni. Il provvedimento cautelare nei confronti del giovane – considerato uno dei leader di TheBorderline, collettivo celebre sui social per le sfide “impossibili“ da postare on line, attualmente sospeso dagli stessi ideatori – è stato quindi disposto nove giorni dopo la tragedia.

Elementi utili a consolidare la richiesta di arresto potrebbero essere arrivati dalle testimonianze delle persone accorse subito dopo lo scontro e dalle prime analisi delle telecamere presenti in zona. Acquisite pure i video da almeno due bus in transito al momento dell’incidente.

Alcuni residenti hanno raccontato che i cinque a bordo del bolide, preso a noleggio, avevano continuato a riprendere la scena anche dopo il tragico impatto. Gli inquirenti hanno affidato una maxi consulenza sui telefonini delle persone a bordo del Suv. Vito Loiacono, Alessio Ciaffaroni, Simone Dutto e Gaia Nota, un’amica dei quattro, potrebbero essere risentiti dalla procura. "Mia figlia non ha fatto niente, era solo una passeggera", ha tenuto a chiarire nei giorni scorsi il padre della ragazza.

È ipotizzabile che le esigenze cautelari siano legate in primo luogo al rischio di inquinamento probatorio oltre che al pericolo di fuga. La notizia che Di Pietro e Loiacono fossero in procinto di lasciare l’Italia, diretti uno in Spagna e l’altro in Turchia, era infatti circolata a Casal Palocco. "Si tratta di una fake news, è assolutamente falso", ha prontamente precisato il difensore del ventenne.

Di Pietro era risultato positivo ai cannabinoidi. Un elemento che ha portato gli inquirenti a disporre verifiche di “secondo livello“ per potere cristallizzare la quantità e a quando risale l’assunzione della sostanza stupefacente da parte dello youtuber.

Chi non era alla guida non vuole essere messo sullo stesso piano di Di Pietro e prende le distanze. In particolare Loiacono, detto Er Motosega, che aveva scritto su Instagram subito dopo l’incidente: "Il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima". Un proclama seguito da oltre 2 mila commenti di insulti. Malgrado la morte del piccolo Manuel l’impatto di The Borderline sui social, dove ancora oggi girano le challenge degli youtuber guidati da Di Pietro, non accenna a diminuire. Soltanto ieri il contatore degli iscritti ha fatto registrare 2mila nuovi abbonati. "Non so più come fare senza i video dei Theborderline. Non riesco più a dormire", è il grido di un utente del canale, da cui Youtube ha rimosso gli annunci sospendendo gli introiti legati alla pubblicità, che avevano registrato un’impennata dopo l’incidente.

Marco Principini