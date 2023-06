Bimbo falciato dal suv Lo youtuber andava a 124 all’ora "Gli altri gli urlavano di frenare"

di Riccardo Jannello

A caccia di record, di like, correndo a 124 chilometri all’ora dove il limite è 50, e quindi meritevole di un provvedimento restrittivo perché non si può escludere che possa ripetere il reato. Matteo Di Pietro, il ventenne youtuber, è agli arresti domiciliari per omicidio stradale nei confronti di Manuel Proietti, 5 anni, e lesioni della mamma e della sorellina di 4, perché è un giovane "non tranquillizzante" che già in precedenza ha "realizzato video e challenge a bordo di autovetture, proponendo sfide analoghe, con il rischio di mettere in pericolo l’incolumità propria e degli altri". L’ordinanza della gip Angela Gerardi sulla tragedia di Casal Palocco racconta i fatti accaduti alle 15.38 di quel maledetto 14 giugno. Il giovane rischia da 2 a 7 anni di carcere. L’auto di lusso noleggiata per le "50 ore in macchina" aveva toccato anche i 145 chilometri orari, come dimostrato dal gps, in via dei Pescatori; quindi la brusca frenata e l’immissione alla rotonda di via di Macchia Saponara. A quel punto Matteo si ferma e poi in 14 secondi, come fosse la partenza di un Gran Premio, sfreccia a 124 all’ora, velocità alla quale colpisce la Smart della famiglia Proietti.

La mamma di Manuel veniva in senso contrario e aveva appena messo la freccia per svoltare a sinistra in via Archelao di Mileto, una manovra che secondo l’autista di un bus "avveniva senza esitazione". Questo fa dedurre alla gip che Elena Uccello non si è accorta dell’arrivo dell’auto-proiettile e che Di Pietro non ha fatto nulla per evitare l’impatto: Smart centrata quasi frontalmente e trascinata per diversi metri.

È lo youtuber il responsabile dello schianto, "in attesa di verificare eventuali concause". Manuel moriva prima di poter giungere in ospedale. Con Matteo Di Pietro – arrestato dopo le indagini di polizia e carabinieri - erano a bordo gli altri quattro soci di The Borderline. Dalla gip un allarme: "Sussiste il pericolo di inquinamento delle prove tenuto conto del mancato rinvenimento delle due telecamere utilizzate per la registrazione dei video che, per come riferito dagli amici, erano in funzione e al momento dell’incidente utilizzate da uno di loro" oltre alla videocamera munita di bastone. Certamente sarà la prima domanda che il magistrato porrà oggi all’indagato nell’interrogatorio di garanzia.

Dall’ordinanza si scopre che "un testimone che era sul luogo dell’incidente ha riferito di avere sentito un ragazzo dell’età di circa 2025 anni con i capelli castano scuro e con maglia scura dire: non ti preoccupare pagheremo e sistemeremo tutto". E risulta che gli altri occupanti "avevano più volte invitato a ridurre la velocità che percepivano eccessiva", ma Di Pietro aveva calcato ancora di più il pedale in quanto "l’unico ed evidente fine era di impressionare e catturare l’attenzione di giovani visitatori del web per aumentare i guadagni della pubblicità, a scapito della sicurezza e della responsabilità". In quanto all’uso di cannabinoidi, la gip afferma di non poter definire quando erano stati assunti e quindi, al momento, non si può configurare come un’aggravante.