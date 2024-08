Bimbo di quattro anni caduto in piscina. Non ce l’ha fatta il piccolo Amin. È l’ottavo caso in questa estate

"Nel mio bambino ormai non c’è più vita". Le straziate parole del papà, tre giorni fa, lasciavano purtroppo presagire il tragico epilogo, confermato nella tarda serata di mercoledì. Non ce l’ha fatta Amin, il bimbo di quattro anni che domenica mattina era caduto nella piscina del centro Acqvasport di Cermenate, nel Comasco. Un’altra tragedia di una estate in cui sotto otto i morti in piscina. Il 28 luglio l’allarme era scattato praticamente subito: il personale di soccorso si è buttato in acqua per recuperarlo, ma le sue condizioni erano subito apparse molto gravi. Il bimbo è rimasto sempre in terapia intensiva, purtroppo senza dare segnali di ripresa. La notizia si è diffusa subito a Lomazzo, suscitando cordoglio e commozione: il papà lavora nella macelleria islamica ed è molto conosciuto nella cittadina della Bassa Comasca.