Bimbo caduto da auto in corsa, i punti da chiarire: com’è successo, chi guidava e il mistero della portiera aperta

Viterbo, 23 agosto 2025 - Ma cosa sappiamo davvero sul bimbo di due anni caduto dall'auto in corsa a Viterbo, ieri pomeriggio? Mentre il bimbo è sempre ricoverato all'ospedale (non sarebbe in pericolo di vita), ecco i punti fermi di una storia che ha molti aspetti ancora da chiarire. La famiglia, di origine rumena, si è trasferita nel Viterbese da qualche mese, prima viveva in Germania.

Da fonti investigative intanto una conferma: nell'auto non è stato trovato il seggiolino che è invece obbligatorio per i bambini al di sotto di 4 anni.

Secondo la versione raccontata alla polizia dall'amico di famiglia che guidava l'auto e dal padre dei bimbi (che invece non era presente), sarebbe stato il fratellino più grande, seduto dietro accanto al minore, ad aprire la portiera durante il viaggio. La madre del piccolo, che è con lui all'ospedale, secondo quanto trapela da fonti investigative al momento non è stata ancora sentita.

L'auto, secondo quanto ha ricostruito la polizia, era guidata da un amico di famiglia che si era offerto di accompagnare mamma e bimbi a fare la spesa. La donna era seduta davanti, nel posto passeggeri. I due fratellini erano dietro.

Al momento non ci sono indagati. Gli investigatori della polizia hanno trasmesso gli atti alla procura. L'ipotesi al momento è quella di un incidente. In questo momento la madre del piccolo non è stata ancora sentita. Le indagini proseguono e dovranno accertare eventuali responsabilità che al momento non sono emerse.

L'articolo 172 del codice della strada stabilisce che il seggiolino è obbligatorio per bambini al di sotto di 4 anni. "Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioé delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso”.