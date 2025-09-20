Sabato 20 Settembre 2025

20 set 2025
Azzannato alla testa dal cane di famiglia, grave bimbo di 3 anni

L’incidente è avvenuto stamattina nel Salernitano. Il piccolo sarebbe stato morso dopo essersi avvicinato all’animale

Roma, 20 settembre 2025 – Azzannato alla testa dal cane di famiglia. Un bambino di 3 anni è rimasto gravemente ferito nel Salernitano. L’incidente è avvenuto questa mattina a Caselle in Pittari. Il piccolo, secondo quanto si apprende, dopo essersi avvicinato all'animale, è stato morso alla testa.

I soccorsi

Soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, il piccolo è stato trasportato in ospedale a Vallo della Lucania (Salerno). Spetterà ora ai medici valutare l’eventuale trasferimento in una struttura pediatrica specializzata. Secondo le prime informazioni, il piccolo è ferito in maniera grave ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Le indagini

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sapri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per verificare se ci siano state eventuali negligenze e come mai l’animale abbia attaccato il bimbo.

Il precedente

Solo 4 giorni fa, sempre nel Salernitano, a Scafati, un bimbo di 9 anni è stato azzannato da un pitbull, riportando gravi ferite agli arti. Il piccolo stava uscendo di casa quando si è imbattuto nel cane che lo ha aggredito. Il cane era al guinzaglio ma privo della museruola. Il piccolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato prima all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e successivamente trasferito al Santobono di Napoli dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Il sindaco del centro salernitano, Pasquale Aliberti, a si è recato in ospedale per fargli visita ed esprimergli vicinanza a nome di tutta la comunità. "Spesso – ha polemizzato il primo cittadino – siamo più bestie noi quando ci sono regole e non le rispettiamo, o quando diciamo di amare gli animali, ma poi non abbiamo rispetto nemmeno per chi è accanto a noi”. Aliberti ha richiamato quanto previsto dal regolamento comunale: “E' obbligatorio il guinzaglio e la museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri. In ogni caso deve essere garantita la tutela dell'incolumità pubblica”.

