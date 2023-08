Lite fra l’hostess e una mamma sul volo per Roma: l’aereo torna a Olbia

Olbia, 23 agosto 2023 – Era appena decollato quando ha invertito la rotta. La manovra d’emergenza sul volo Olbia-Roma Fiumicino non è dipesa da un problema tecnico, né da un malore a bordo. A spingere il comandante dell’aereo a tornare indietro è stata una lite fra una passeggera e l’hostess. E’ successo lunedì scorso.

Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, tutto nasce da due bimbi particolarmente vivaci. Saliti a bordo dell’aereo per Roma con due ore di ritardo i due fratelli, di due e quattro anni, non avevano nessuna intenzione di stare fermi. I primi problemi sono nati in fase di decollo. I bambini si sono rifiutati di sedersi ed allacciarsi le cinture: l’assistente di volo si sarebbe avvicinata alla madre, una turista sudamericana, spiegandole che doveva convincere i bambini a rispettare le regole di sicurezza. Da qui sarebbe scoppiato l’alterco poi evidentemente degenerato, tanto da convincere il pilota dopo 20 minuti di volo a fare dietrofront e atterrare nuovamente a Olbia.

Secondo una versione, la turista sarebbe arrivata a lanciare il telefono contro l’hostess. All’arrivo a Olbia, la donna è stata ascoltata dalla polizia di frontiera. Ha negato le accuse, sostenendo che il telefono è soltanto caduto. Nel caso le verifiche degli agenti la smentissero, rischia sanzioni salate.