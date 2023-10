Bimba sparita da 4 mesi. Nuovo blitz all’ex hotel: i carabinieri anti rapimenti cercano vie di fuga segrete

di Pietro Mecarozzi

Tuta mimetica, stivaletti da paracadutisti, coltello legato alla coscia e mazzetta alla mano i carabinieri Cacciatori eliportati di Calabria sono entrati ieri nell’ex hotel Astor di Firenze, da dove il 10 giugno scorso è scomparsa la piccola Kata. Obiettivo: ricercare nuovamente ogni traccia utile a ricostruire quanto accaduto alla bambina peruviana di cinque anni, si legge nel decreto di perquisizione e sequestro firmato dai pm fiorentini Luca Tescaroli, Christine von Borries e Giuseppe Ledda e notificato alle persone offese e ai cinque indagati (tra cui compare anche lo zio della bambina, Abel) per sequestro di persona.

I Cacciatori sono uno dei corpi d’élite dell’Arma creato trent’anni fa per dare la caccia ai latitanti e ancor prima all’Anonima sequestri dell’epoca buia dei sequestri di persona quando gli ostaggi venivano nascosti in zone impervie dell’Aspromonte. Hanno il compito di supportare i reparti territoriali dei carabinieri nella lotta alla criminalità organizzata su terreni impervi, agendo con elicotteri e unità cinofile, ma sono anche chiamati in causa quando c’è da trovare nascondigli o bunker segreti negli appartamenti.

Anfratti e pertugi il corpo speciale dei carabinieri ha cercato ieri, e continuerà a farlo nei prossimi giorni, anche nell’ex albergo fiorentino, sventrando a colpi di martello e tagli di frullino le sue stanze. Sono passati più di quattro mesi, e della piccola Kata restano sono le sue foto in braccio alla madre. Si cerca quindi una possibile via d’uscita, uno spazio ricavato dietro le mura, sotto i pavimenti o dentro le intercapedini dei locali interni dell’Astor. Si cercano anche tracce "di carattere biologico" della bambina, si legge negli atti della procura, ma anche "materiali riferibili alle persone indagate e a eventuali altri autori del delitto" al fine di poter identificare i mezzi utilizzati "per trasportare o nascondere" la minore. "La polizia ha perso molto tempo – ha affermato invece la mamma di Kata, era ospite del programma Pomeriggio Cinque –. Credo che l’abbiano portata fuori quello stesso giorno e penso che sia inutile continuare a cercare lì (hotel Astor ndr) mia figlia. Dobbiamo cercare da altre parti".

Al momento, per il sequestro della bambina, sono indagati i due zii, quello materno Abel Argenis e quello paterno Marlon Chicllo. Sembrano destinate all’archiviazione, invece, le posizioni dei proprietari delle valigie viste uscire dall’Astor il 10 giugno, dove è stato cercato, con esito negativo, il dna della bimba. L’ipotesi principale dei pubblici ministeri titolari dell’indagine è che Kata sia stata vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione, che potrebbe essere derivato dai rapporti conflittuali tra gli occupanti. La pista del racket delle stanze, che in agosto ha portato in carcere lo zio Abel, rimane il contesto più plausibile per gli inquirenti in cui sarebbe maturata la vendetta nei confronti della famiglia di Kata. Al momento, però, non è stato del tutto escluso neppure lo scenario della pedofilia, e continua, dopo il via libera alla rogatoria, il dialogo con le autorità del Perù: i pm fiorentini ascolteranno in videoconferenza 14 persone che potrebbero essere informati sulla vicenda.

Nel frattempo, resta in carcere il padre di Kata, che martedì è finito di nuovo agli arresti dopo aver violato l’obbligo di firma a cui doveva sottostare da quando, poche ore dopo la scomparsa di sua figlia, il giudice gli aveva accordato la scarcerazione. . L’ arresto "non ha nulla a che vedere con l’ indagine che riguarda la scomparsa della bambina", specifica il legale della famiglia, Sharon Matteoni.