Torino, 23 ottobre 2019 - Tragedia in una casa della periferia di Torino, dove una bimba di appena 6 mesi è morta dopo essere rimasta incastrata con la testa in un mobile, forse un armadio.

E' successo stasera nel popolare quartiere di Barriera di Milano. La piccola era a casa della nonna, 56 anni, come già altre volte perché la mamma era all'estero. La donna ha raccontato ai carabinieri di aver lasciato la piccola sul letto e di essersi allontanata solo pochi minuti, per andare in bagno. Al ritorno - secondo la primissima riostruzione - la nonna ha trovato la sua nipotina già priva di sensi, la piccola testa incastrata tra il letto e un mobile vicino.

Immediatamente la nonna, di origini marocchine, ha chiamato aiuto telefonando al 118, ma la corsa in ospedale infantile Regina Margherita, purtroppo, si è rivelata inutile: la piccolina è morta in ambulanza durante il trasferimento.

La chiamata al numero d'emergenza intorno alle 20 ha i toni della tragedia: "Venite fate presto. Fate presto, mia nipote non respira più" ha gridato al telefono la donna.

I carabinieri della compagnia Oltre Dora, coadiuvati dal Nucleo rilievi scientifici del comando provinciale dell'Arma, hanno effettuato un accurato sopralluogo all'interno dell'abitazione. "Sono disperata, l'ho lasciata solo pochi istanti", avrebbe dichiarato la nonna ai militari. La donna ora rischia una denuncia per omessa custodia di minore.

L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra tragedia, un incidente domestico che ha visto coinvolto un bimbo, sempre in Piemonte, e sempre in tenera età. Il piccolo di 3 anni era rimasto schiacciato da un pesante vaso che gli era caduto addosso mentre giocava nel cortile della casa della nonna situata a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo. Il bambino è stato elitrasportato in ospedale in condizioni apparse subito gravi, ma non ce l'ha fatta ed è deceduto.