Salerno, 5 luglio 2019 - E' stata arrestata Immacolata Monti, la mamma di Jolanda, bimba di 8 mesi, morta per soffocamento nella sua casa di Sant'Egidio Monte Albino (Salerno), la notte tra il 21 e 22 giugno scorso. Per la morte della piccola è indagato anche il padre, che è già in carcere per concorso in omicidio pluriaggravato da futili motivi e maltrattamenti. La piccola aveva lividi su tutto il corpicino: è morta a causa dei continui maltrattamenti subiti.

L'arresto della donna è stato compiuto dagli agenti della polizia di Stato, su richiesta del pm Roberto Lenza della Procura di Nocera Inferiore. La donna è stata trasferita nel carcere di Fuorni di Salerno.