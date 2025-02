Morta la bimba investita da un suv a Creazzo. Il guidatore era ubriaco

Vicenza, 19 febbraio 2025 – Non ce l’ha fatta la bimba di 10 anni investita da un suv a Creazzo, in provincia di Vicenza, guidato da un vicentino di 50 anni ubriaco. La bambina – già gravissima ieri al momento del ricovero – è morta questa mattina all’ospedale di Vicenza. La piccola è stata travolta mentre si trovava con il padre e il fratellino sul marciapiede. L'automobilista era risultato con un elevato tasso alcolemico. Nell'incidente il fratello era stato ferito ad una mano, mentre il padre era rimasto illeso. La Procura della Repubblica di Vicenza ora indaga per omicidio stradale.

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Valdagno (Vicenza), il guidatore ha perso il controllo del suv che è uscito dalla carreggiata, salendo sopra il marciapiede dove ha travolto la bambina, che stava camminando assieme ai familiari. Soccorsa da un'ambulanza del Suem 118, la piccola è stata stabilizzata sul posto per poi essere trasportata all'ospedale San Bortolo di Vicenza, nel reparto di terapia intensiva pediatrica.