Bimba investa da un suv a Breda di Piave (Treviso) sotto gli occhi della madre: è in gravi condizioni

Breda di Piave, 21 febbraio 2025 – Drammatico incidente a Breda di Piave, in provincia di Treviso: una bambina di sei anni è stata investita da un Suv mentre attraversava la strada per raggiungere lo scuolabus. Immediati i soccorsi: la piccola si trova ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale "Ca' Foncello", di Treviso. A quanto si apprende al volante del Suv c’era un’automobilista della zona: l’investitrice si è subito fermata ed è già stata sottoposta ai test per verificare l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, risultando negativa.

In base alle prime ricostruzioni, la bambina stava attraversando la carreggiata per raggiungere la fermata dello scuolabus, quando è stata investita dalla vettura. Il tutto sotto gli occhi della madre che la stava accompagnando. Sul posto hanno operato polizia locale e il Suem 118 intervenuto con il servizio di elisoccorso.

L’incidente di Creazzo (Vicenza)

Domenica scorsa un’altra bambina era stata investita da un Suv a Creazzo, nel Vicentino. La piccola Lea Stevanovic, 10 anni, è morta mercoledì all’ospedala San Bartolo di Vicenza dopo tre giorni di agonia a causa delle ferite riportate nell’incidente. A differenza di quanto accaduto a Breda di Piave, il conducente dell'automobile, un 50enne, è risultato positivo all’alcol test. Immediatamente indagato per lesioni stradali gravissime, dopo la morte della bambinia è ora accusato di omicidio stradale.