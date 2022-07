Bimba francese perde il peluche a Roma Offerta maxi ricompensa

"Nostra figlia è devastata dalla perdita del suo orsacchiotto, chiamaci se lo trovi". Genitori troppo premurosi? Probabilmente sì, anche perché la coppia francese, rimasta in vacanza a Roma fino all’11 luglio, promette una ricompensa di 500 euro. L’annuncio compare su diversi cartelli affissi nella zona della Balduina in particolare, dove la famiglia proveniente da Marsiglia ha soggiornato. E sempre sugli annunci c’è anche la foto dell’orsacchiotto: il pupazzo è molto vecchio e consumato, e su una zampa ha una toppa nera. Quando la bambina si è accorta di averlo perso, solo al confine di Menton, il papà, dopo aver portato a casa la famiglia, è tornato a Roma e ha rifatto tutto il percorso, dalla Balduina fino al centro e al quartiere Prati, compiuto dalla famiglia l’ultimo giorno, quando la piccola era anchora sicura di avere l’orsacchiotto con sé. E in queste zone ha affisso i cartelli. Ci sono i numeri di telefono. Lo stesso papà promette di tornare a Roma con 500 euro per mantenere la promessa in caso di ritrovamento dell’orsetto.