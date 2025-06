Bimba di due anni azzannata alla testa dal pitbull dei nonni

Roma, 20 giugno 2025 – Tragedia sfiorata a Fasano, in provincia di Brindisi, dove una bambina di poco meno di due anni è stata aggredita da un pitbull di proprietà dei nonni. La piccola, che ha riportato ferite alla testa, è stata prima portata all'ospedale Perrino di Brindisi poi è stata trasferita nel reparto di Neurologia dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dove è stata sottoposta a tac e risonanza magnetica per accertare la gravità delle lesioni. Le condizioni della bambina non sarebbero gravi.

L’aggressione

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno, intorno alle 17,30. Per cause in corso di accertamento il cane ha azzannato la bambina alla testa, provocandole gravi ferite. Solo grazie all’intervento dei familiari si è potuto evitare il peggio. La piccola è stata infatti liberata dalla morsa dell’animale e affidata alle cure del personale medico del 118, intervenuto prontamente sul posto.

Le indagini

Il cane che ha aggredito la piccola è stato posto sotto sequestro. Si tratta di un pitbull di proprietà del compagno della nonna della bambina. La posizione dell’uomo è al vaglio della magistratura. Sulla vicenda indagano i carabinieri per cercare di ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità nella custodia dell’animale.

Paita: “Serve una legge sui cani pericolosi”

Sulla vicenda è intervenuta la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva. "La legge sui cani pericolosi va discussa e approvata nel più breve tempo possibile. C'è un mio disegno di legge depositato in Senato per vietare il commercio di pitbull. Oggi una nuova aggressione a Fasano nel brindisino e, per fortuna, sembra che le condizioni di una bimba di due anni non siano gravi. A lei e alla famiglia va la nostra vicinanza. Ma è chiaro che non si può più attendere". Lo sottolinea la parlamentare, che ricorda anche il drammatico caso di Acerra: "Che ci siano razze di cani particolarmente aggressive, tra cui i pitbull, è un dato di fatto. La sconvolgente vicenda di Acerra rimane nella memoria di tutti. È indispensabile stabilire un albo degli animali pericolosi, prevedere una adeguata preparazione per chi intende tenerli e vietare quelli più difficili da gestire. Non possiamo più permettere che avvengano altre tragedie".