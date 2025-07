Tragedia in piscina nel Cosentino: annega bimba di 8 anni

Rende, 30 giugno 2025 - Una bimba di otto anni è morta annegata all'interno della piscina del Parco acquatico "Santa Chiara" di Rende (Cosenza). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per la piccola. Ai carabinieri della Compagnia di Rende sono affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, la piccola giocava in acqua quando ha avuto un malore ed è annegata.

Davanti alla struttura si sono creati momenti di tensione. Tutti i presenti sono rimasti sconvolti per l'accaduto.

Solo ieri una tragedia simile lungo il tratto pianeggiante del fiume Piave in provincia di Treviso, che in queste torride giornate estive attira bagnanti alla ricerca di un po' di fresco, ma che può tradire con la sua corrente e il fondale che scende improvvisamente, con rapide e mulinelli che diventano trappole fatali. L'ultima vittima è una bambina di 10 anni, di origine macedone, che si trovava con i genitori e i fratelli in una spiaggetta sul corso d'acqua, nella frazione di San Giorgio di Pederobba.

Secondo quanto è stato ricostruito, la piccola è andata in acqua assieme a due fratelli, mentre i genitori li osservavano all'asciutto. Improvvisamente, verso le 16, la corrente l'ha presa e trascinata sott'acqua, facendola in breve sparire alla vista.

Ci sono volute due ore, intorno alle 18.30, prima che i sommozzatori riuscissero ad individuare e recuperare il corpo della piccola vittima.

Neanche due settimane fa un altro simile annegamento, sempre in provincia di Treviso, il 18 giugno. A Fagarè era morto un 21enne venezuelano, residente nel pordenonese, che si era tuffato nel Piave assieme a un amico ed era scomparso alla vista. L'amico, che era creduto disperso, era invece riuscito a mettersi in salvo. E nell'ultima domenica di giugno si è registrato anche un altro annegamento, questa volta in mare, a Margherita di Savoia, nel nord Barese. La vittima è un uomo di 49 anni che è andato in arresto cardiaco dopo essere finito sott'acqua a causa del mare grosso.