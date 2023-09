Biglietto d’ingresso per visitare Venezia La sperimentazione scatta nel 2024

Dal 2024 chi vorrà visitare Venezia dovrà pagare un biglietto d’ingresso. È quanto ha stabilito ieri la giunta. La delibera andrà in Consiglio comunale per la sua approvazione il 12 settembre. L’obiettivo è disincentivare il turismo giornaliero in alcuni periodi per evitare che la città diventi invivibile per ospiti e residenti. La sperimentazione per il 2024 sarà di circa 30 giornate, che verranno stabilite nelle prossime settimane. Si concentrerà sui ponti primaverili e sui weekend estivi. Il meccanismo è abbastanza semplice e prevede deroghe per chi risiede nel comune o vi lavora. Il ticket, inizialmente di 5 euro, dovrà essere corrisposto da ogni persona fisica, di età superiore ai 14 anni, che acceda alla città per una visita giornaliera. Saranno esclusi coloro che soggiornano in strutture all’interno del territorio comunale e i residenti nel Veneto.