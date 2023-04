Biden si ricandida Sfida età e acciacchi "Finiamo il lavoro, so che possiamo"

di Giampaolo Pioli

NEW YORK

Il video dell’annuncio è arrivato all’alba. Esattamente come nel 2020. Lo stesso 25 aprile. Il regista che lo ha curato ha voluto renderlo ancora più credibile lasciando la sua voce bassa e roca. Più tardi, però, Joe Biden ha voluto gridarlo parlando a lavoratori e sinsacalisti, più o meno anziani come lui, che sono diventati in questi due anni il suo zoccolo duro: "Abbiamo un lavoro da finire insieme, per questo mi ricandido. L’America deve ritrovare i suoi valori",

Joe Biden compirà 81 anni a novembre e col suo annuncio per un secondo mandato nel 2024 sarà il più anziano candidato nella storia americana . E in assoluto il più vecchio presidente di tutti i tempi se dovesse essere eletto.

Al suo fianco, nel ticket democratico, rimarrà anche la vice Kamala Harris che di anni ne ha 58 e molta voglia di fare visto che nel primo abbondante biennio alla Casa Bianca non ha decisamente brillato e si è vista molto poco. Il filmato della propaganda elettorale la mostra sempre di fianco a Joe, sorridente, come a dire che se Biden non reggesse per altri quattro anni, sarebbe pronta a rimpiazzarlo diventando la prima donna presidente degli Stati Uniti .

I sondaggi in questo momento non sono favorevoli a Biden presidente, che gode solo del 41% dei pronostici, mentre il 70% degli americani vorrebbe un presidenten più giovane. Ma anche più giovane di Trump. Molti si chiedono allora perchè il partito dell’asinello si sia subito compattato sul nome di Biden e della Harris, e siano rientrate nei ranghi anche le frange della sinistra liberal che sperano adesso in un’agenda progressista che guardi ai lavoratori della middle class, agli interessi dei giovani e all’ambiente. Tutti i consiglieri sanno che Biden può cedere o da un momento all’altro. Addirittura inciampare prima ancora che la dura campagna elettorale abbia inizio. E tutti sperano che il rivale, se non sarà travolto dalla giustizia, rimanga ancora Donald Trump per poter presentare il vecchio Biden come una garanzia di stabilità e buonsenso per l’America che rispetta i diritti delle donne e delle minoranze. La tenuta fisica del presidente rimane un punto interrogativo nei prossimi 18 mesi anche se i consiglieri gli hanno tolto la bicicletta. Adesso che si è candidato, però, Biden deve a tutti i costi arrivare in piena forma almeno alle elezioni del novembre 2024 perchè cambiare cavallo in corsa potrebbe diventare complicato se non impossibile.

La macchina elettorale democratica si è già messa in moto eliminando di fatto le primarie e spianando la strada a quello che l’ex presidente russo Medvedev ha definito ieri dopo l’annuncio "un nonno disperato". Trump attacca sui social i piani del rivale nell’antipasto di quello che sembra la rivincita della corsa del 2020. E se a decidere ancora una volta torneranno ad essere gli indipendenti, il centro, le donne e i giovani, un Biden dialogante e ambientalista sembra favorito contro un Trump schiacciato sulle posizioni della destra che non ha più paura di mostrarsi anche razzista.