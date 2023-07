Biden da Sunak e re Carlo

Una mezza giornata all’insegna della vecchia special relationship fra Washington e Londra. Si può sintetizzare così la visita lampo di Joe Biden a Londra, unica tappa intermedia del viaggio europeo dell’80enne presidente Usa in direzione del Baltico. Poche ore, tragitti e pernottamento inclusi. Due i momenti pubblici: il faccia a faccia con il primo ministro Rishi Sunak a Downing Street, il quinto in cinque mesi, dedicato in primis al dossier ucraino; quindi il ricevimento di poco più di un’ora al castello di Windsor con re Carlo III, incontrato dopo i funerali di sua madre Elisabetta II, nel settembre 2022. Spartito trascritto in poche battute elargite ai media per rimettere in vetrina le ragioni di un asse "solido come una roccia", nelle parole di Sunak.