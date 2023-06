Biden choc: "Xi Jinping è un dittatore" Subito rotta la tregua fra Usa e Pechino

La tregua tra Washington e Pechino è durata poco. A pochi giorni dalla stretta di mano tra Antony Blinken e Xi Jinping, Joe Biden è entrato a gamba tesa sulla ritrovata stabilità bollando il leader cinese come un "dittatore" e preparandosi ad accogliere alla Casa Bianca il premier dell’India, l’unico Paese ritenuto da Washington in grado di contrastare l’influenza della Cina nell’Indo-pacifico. "Il motivo per cui Xi Jinping si è molto arrabbiato quando ho fatto abbattere quel pallone carico di strumenti per lo spionaggio è che non sapeva che fosse lì. Quello è il grande imbarazzo per i dittatori, quando non sanno cosa è successo", ha detto il presidente americano durante un evento elettorale in California spiazzando pubblico e cronisti presenti non solo per l’appellattivo affibbiato al leader cinese. Pechino ha espresso tutta la sua irritazione.