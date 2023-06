Biden anticipa il rientro, poi fa dietrofront L’Occidente alla finestra: è massima allerta

In attesa dell’ultimo atto della tragedia russa e delle sue conseguenze sulla guerra in Ucraina, Joe Biden e l’Occidente si preparano a ogni scenario. Se ufficialmente la posizione di Washington, Bruxelles e della Nato è stata quella di restare alla finestra, le comunicazioni tra le due sponde dell’Atlantico sono state frenetiche. Biden (che aveva prima comunicato un rientro in anticipo alla Casa Bianca, poi rimandato) ha trascorso il weekend a Camp David chiamando gli alleati e consultandosi con Jake Sullivan, il consigliere per la Sicurezza nazionale che di solito non lo accompagna fuori città. "La crisi in Russia ha rivelato profonde crepe nel sistema di Putin", ha osservato il segretario di Stato americano Antony Blinken. Oggi a Lussemburgo c’è il Consiglio Esteri Ue sulla crisi in Russia.