Bici giù dai Murazzi, 16 anni al maggiorenne

La Corte d’Appello di Torino ha condannato a 16 anni di carcere Victor Ulinici (foto), uno dei cinque giovani imputati per il lancio di una bici sul lungofiume dei Murazzi, nel capoluogo piemontese. Era il gennaio 2023 e, a seguito di questo gesto, venne ferito gravemente l’allora 23enne Mauro Glorioso, uno studente palermitano rimasto tetraplegico per l’accaduto. Dopo i rilievi della Cassazione, che ha disposto l’appello bis annullando la pena a 10 anni e 8 mesi, ritenuta lieve, l’imputato, che è maggiorenne, non ha avuto le attenuanti generiche.

L’avvocato difensore ha annunciato che non presenterà ricorso. "Una volta accolto il suggerimento della Cassazione di annullare le generiche non si poteva fare diversamente", ha spiegato l’avvocato Wilmer Perga al termine della lettura del dispositivo. Sedici anni senza attenuanti sono stati inflitti anche a Sara Cherici, oggi ventenne, condannata due settimane fa in primo grado.

"In una vicenda che ha avuto conseguenze così drammatiche è difficile gioire". Lo ha detto l’avvocato di parte civile, Simona Grabbi, commentando la condanna per Ulinici. La famiglia di Glorioso farà causa al Comune perché nonostante l’area fosse pericolosa nulla era stato fatto per metterla in sicurezza. Ad annunciarlo è il padre di Mauro, Giuseppe Glorioso.