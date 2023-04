Betoniera travolge giovane ciclista Rabbia a Milano: l’ennesima vittima

di Giambattista Anastasio

e Marianna Vazzana

Strade pericolose. Soprattutto per chi le percorre a piedi, in bici o monopattino. Strade che diventano mortali. A Milano due cicliste sono state travolte e uccise da mezzi pesanti in due mesi e mezzo. Tre, in neanche sei mesi. Ed erano in bici pure il piccolo Momo, ucciso da un’auto lo scorso 9 agosto, e Luca Marengoni, falciato da un tram mentre andava a scuola l’8 novembre. Ieri mattina è toccato a Cristina Scozia, mamma e personal trainer che una settimana prima aveva compiuto 39 anni. Lascia una bambina di 6 anni e un compagno. Stava pedalando in via Sforza, all’angolo con corso di Porta Vittoria, una strada del pieno centro storico quando è stata travolta e uccisa da una betoniera.

"La bici e la betoniera procedevano nella stessa direzione", ha raccontato una testimone. La bici, lungo la corsia ciclabile tratteggiata sull’asfalto. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il mezzo pesante ha svoltato a destra senza accorgersi della bici che presumibilmente era alla sua destra, nell’angolo cieco. Forse la ciclista intendeva proseguire lungo il rettilineo, oltre il semaforo, ma la betoniera l’ha urtata. La verità potrà emergere dalla visione dei filmati delle telecamere. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e iscritto nel registro degli indagati l’autista del mezzo, italiano di 53 anni, che dopo l’incidente ha urlato: "Ho ucciso una persona, uccidetemi". Sotto choc, è stato accompagnato all’ospedale. Negativo ai test su alcol e stupefacenti. Milano è in lutto per Cristina Scozia. Laureata in Scienza dello sport, su Linkedin si presenta come personal trainer e massaggiatrice olistica, dopo essere stata per anni istruttrice di ginnastica artistica e atletica oltre che educatrice. Per lei ieri sera ha manifestato la comunità ciclistica: "Tragedia annunciata. Servono ordinanze chiare per chi circola in città con i mezzi pesanti. Insieme al dolore ci sono molta rabbia e frustrazione, perché non si fa nulla e non vediamo una voglia di cambiamento da parte delle istituzioni".

Tragedia-fotocopia quella di Silvia Salvarani, insegnante di yoga di 66 anni, ciclista, morta dopo un’agonia di due settimane per essere stata investita il 2 novembre scorso da una betoniera. E il 1° febbraio aveva perso la vita, a 38 anni, un’altra mamma: Veronica Francesca D’Incà. Pure lei era in sella alla sua bici quando è stata falciata da un camion che non si sarebbe accorto della ciclista svoltando. Proprio come è accaduto ieri in centro. Incidenti mortali che avvengono in un città che, nonostante tutto, da dieci anni ha scelto di votarsi alla mobilità alternativa e al contrasto dell’uso delle auto. Piste ciclabili e via via sempre più strade nelle quali il limite di velocità è fissato a 30 chilometri orari. Poi due Ztl estese, in vigore non senza polemiche ricorrenti: Area C, che coincide col centro storico, e Area B, grande quasi come tutta la città e istituita soprattutto per tener lontani i diesel.

Proprio da qui è ripartito ieri il sindaco Giuseppe Sala, dall’idea di impedire l’accesso ad Area B a quei mezzi pesanti che non siano dotati di sensori capaci di risolvere il problema dell’angolo cieco: "Esprimo le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia di questa mamma. Questo incidente deve farci riflettere perché purtroppo non è la prima volta che ciclisti vengono investiti da mezzi al lavoro. Possiamo iniziare col regolamentare l’accesso in città a tutti i mezzi pesanti, limitandolo a quelli dotati di un dispositivo che permetta piena visibilità anche sull’angolo cieco".