Bernardini De Pace lancia la class action:: "Chiederemo i danni a Facebook"

Tutte le "donne che sono state ferite con violenza nella loro identità femminile" possono "partecipare a questa class action" contro le piattaforme sessiste "e noi chiederemo un risarcimento danni per loro a carico di Facebook". Questo l’annuncio di ieri dell’avvocata Annamaria Bernardini de Pace (nella foto), specializzata in diritti di famiglia, che ha spiegato come sia pronta a muoversi contro la piattaforma di Meta per il caso del gruppo ‘Mia Moglie’, in cui venivano diffuse immagini di mogli e compagne senza consenso. Inoltre, De Pace ha fatto sapere che sta studiando anche il caso del sito Phica.eu, sempre nell’ottica di azioni civili di risarcimento e penali. La celebre avvocata matrimonialista ha spiegato che in queste vicende "è stato violato il principio costituzionale che tutela l’identità e la dignità della persona ed, in particolare, è stata ferita con violenza, con l’uso brutale di quelle immagini, l’identità femminile". Per questo, ha chiarito, "a me potranno rivolgersi tutte le donne che hanno subito queste ferite e noi chiederemo per loro un risarcimento danni a carico di Facebook". Queste donne, ha precisato, "potranno rivolgersi direttamente a me, attraverso la mia email che metto a disposizione e io svolgerò questa attività solo per una cifra simbolica – ha chiarito – nessuna alta parcella ovviamente. Voglio vedere anche – ha concluso Bernardini de Pace – se ci sarà la possibilità di intervenire rivolgendosi al Garante per la Privacy".