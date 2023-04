Berlusconi news in diretta, Marina ha passato la notte al San Raffaele. “Miglioramento e cauto ottimismo”

Milano, 11 aprile 2023 – La salute di Silvio Berlusconi, che tiene in apprensione milioni di italiani, sta lentamente migliorando. Al fianco dell’ex premier, oltre la quasi moglie Marta Fascina, la figlia Marina, che ha passato la notte appena trascorsa in ospedale con il padre. I medici ieri sera, il primario di Rianimazione Alberto Zangrillo e l'omologo di Ematologia Fabio Ciceri, hanno parlato di “miglioramento” e “cauto ottimismo”, smentendo però le notizie diffuse su alcuni organi di stampa per cui l’ex premier si sarebbe alzato e avrebbe camminato.

Berlusconi, costante miglioramento. “Antibiotici e chemio funzionano”

Zangrillo: “Non può alzarsi e camminare”

"Noi siamo persone serie. Tutto ha un limite. Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se su qualche testata anche di grande richiamo escono notizie che non rispondo al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake che io preferisco chiamare minchiate", ha detto con tono alterato il medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo, lasciando ieri sera il san Raffaele. "Bisogna avere molto rispetto, non solo del paziente ma anche del nostro lavoro - ha sbottato il primario - Sono stanco. Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgia vuol dire che non può alzarsi e camminare". “Un paziente intensivo è un soggetto che merita delle cure intensive - ha sottolineato Zangrillo, lasciando l'ospedale - se cammina ve lo porto”. Il medico personale di Berlusconi è tornato in ospedale stamani alle 8.45.

La figlia Marina passa la notte in ospedale

Berlusconi ha compiuto con solo Marta Fascina e la figlia Marina al suo capezzale la prima settimana di ricovero in terapia intensiva per leucemia cronica aggravata da una infezione polmonare. Per la prima volta in questi sette giorni la figlia maggiore di Berlusconi ha trascorso la notte in ospedale: arrivata all'ora di cena non è più stata vista uscire. Prima di lei a Pasquetta al san Raffaele si erano visti nel pomeriggio per visite molto brevi pomeridiane solo il fratello Paolo e l'amico al fianco del Cav dall'adolescenza Fedele Confalonieri. Poco dopo l'arrivo di Marina aveva lasciato il nosocomio anche Orazio Fascina, il padre di Marta che in questi giorni era rimasto a fare compagnia alla figlia entrata in ospedale con Berlusconi e da allora mai uscita. Al San Raffaele dunque da ieri visite ridottissime e selezionatissime.