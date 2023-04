Berlusconi ricoverato da 20 giorni Troupe russa al San Raffaele per girare un documentario

È arrivata all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da venti giorni Silvio Berlusconi, anche una troupe televisiva di Rossija 24, il canale all-news di proprietà di VGTRK, la televisione di Stato russa. Partita da Roma la squadra, composta da giornalista e operatore, sta realizzando dei servizi sulla storia dell’ex premier che andranno in onda in uno speciale nelle prossime settimane. È trascorsa "tranquilla" per Berlusconi anche la scorsa notte, la 19esima di ricovero. A quanto riferisco fonti ospedaliere, non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’ex premier che si trova nel reparto di degenza ordinaria dell’ospedale. "Su consiglio dei medici" si continuano ad evitare visite di esponenti politici al Cavaliere, come riferisce il vice presidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.