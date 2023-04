Berlusconi, il nuovo bollettino: “Ottimale e convincente ripresa”

Milano, 26 aprile 2023 - La salute di Silvio Berlusconi non fa più temere. In un nuovo bollettino, diramato oggi dall’ospedale San Raffaele firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, sulle condizioni dell’ex premier, si legge che “nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d'organo".

Per il presidente di Forza Italia questo è il ventiduesimo giorno di ricovero. Dopo i primi 12 trascorsi in terapia intensiva, il 16 aprile “lo stato clinico e la risposta alle cure” hanno consentito il suo trasferimento in un reparto di degenza ordinaria. Due giorni fa all'ospedale San Raffaele è giunta anche una troupe di Rossija 24, il canale all-news di proprietà di VGTRK, la televisione di Stato russa.