Berlusconi, c’è il nuovo bollettino: “Costante miglioramento, antibiotici e chemio funzionano”

Milano, 10 aprile 2023 – C’è "cauto ottimismo”, sulla salute di Silvio Berlusconi, ricoverato in rianimazione da mercoledì scorso per una polmonite, “complicanza” di una leucemia mielomonocitica. Il nuovo bollettino medico dell’ospedale San Raffaele di Milano registra un “costante e progressivo miglioramento” delle condizioni dell’ex premier. Antibiotici e chemioterapia “stanno dando i risultati attesi”.

Alberto Zangrillo, medico curante del Cav e primario del reparto di rianimazione, ha parlato l’ultima volta alla stampa sabato, quando ha affermato di non voler alimentare né ottimismo né pessimismo. Si era detto “fiducioso”, seppura la situazione fosse “molto difficile”.

Intanto continua il ‘pellegrinaggio’ laico dei fan di Berlusconi. Stamattina davanti all’igresso del padiglione 4 dell’ospedale c’era Ettore Fragale, 67 anni. E’ arrivato in bus da Cosenza (16 ore di viaggio) per portare a Berlusconi “l'abitino votivo e una bottiglietta con l'acqua santa di San Francesco di Paola e dei santini. Spero di lasciarli questi pensieri alla figlia o a un altro dei familiari”. “Io voto Lega – ha ammesso –. ma sono venuta qua perché è Silvio che ci serve. Ci ha fatto rispettare come Italia, è un imprenditore, dà lavoro alla gente”.