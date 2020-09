Milano, 29 settembre 2020 - È risultato negativo il tampone per il Coronavirus a cui si è sottoposto ieri Silvio Berlusconi. A rivelarlo è Adriano Galliani, a.d. del Monza, in occasione della partita della squadra brianzola contro la Triestina per il campionato di serie B. "Ieri il presidente ha fatto il primo tampone negativo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo", ha aggiunto Galliani.

Il Cavaliere, in isolamento ad Arcore dopo il ricovero per la polmonite conseguente al coronavirus, ora attende il secondo tampone negativo per considerarsi guarito dal Covid 19. Intanto stasera il leader di Forza Italia ha festeggiato il suo 84simo compleanno coi figli, anche loro positivi al Covid nella settimane scorse, con una cena a Villa San Martino.

Per la cronaca, il Monza si è imposto sulla Triestina con un secco 3-0 nel secondo turno della Coppa Italia 2020/2021, accedendo al terzo turno dove i brianzoli sfideranno la vincente tra Pordenone e Casarano, in programma domani. Galliani esulta: "Grazie a Rai Sport per aver deciso di trasmettere Monza-Triestina nel giorno del compleanno del nostro patron Silvio Berlusconi". E sul tampone negativo: "Siamo felici per lui, stasera vogliamo dargli una gioia".

