Milano, 8 settembre 2020 - "Oggi possiamo confermare l'osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti". È quanto si legge nel bollettino firmato dal dottor Alberto Zangrillo sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele per una polmonite bilaterale dopo aver contratto il Coronavirus. Al quinto giorno di ricovero, l'umore di Silvio Berlusconi è "sereno", secondo fonti vicine al leader di Forza Italia. La notte è trascorsa "tranquilla" e il Cavaliere "si annoia un po'" al sesto piano del settore Diamante.

Sono centinaia al giorno le chiamate e i messaggi di solidarietà e vicinanza per augurare a Berlusconi una pronta guarigione dal Coronavirus. Tra queste anche quelle, pressoché quotidiane, del leader della Lega Matteo Salvini. Un messaggio è arrivato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha augurato al Cavaliere una pronta guarigione dal Covid. Una telefonata per sincerarsi della salute del leader di Forza Italia è arrivata, tra gli altri, anche da Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Berlusconi: "Lotto contro malattia infernale"

Dalla sua stanza del San Raffaele arrivano due interventi telefonici di Silvio Berlusconi. A quanto si apprende, il leader di Forza Italia si è collegato al telefono con una riunione del gruppo dei senatori azzurri, e poi è intervenuto sempre al telefono con un comizio in Val d'Aosta per fare gli auguri ai candidati del centrodestra alle Regionali. "Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista" così ha detto Berlusconi intervenendo via telefono ad un comizio a Fenis, in Valle d'Aosta. "Bisogna far sapere agli italiani la necessità di andare al voto. L'incertezza sul numero dei votanti è grande. E allora vale la pena ricordare a tutti gli indecisi un monito di Platone che diceva a chi non voleva votare per il governo di Atene: 'Chi non va a votare si merita un governo di pericolosi incapaci'. Ce la sto mettendo tutta - ha aggiunto - per tornare a condurre la nostra battaglia di sempre soprattutto per le imprese, per il lavoro, contro l'oppressione fiscale e burocratica, contro la Giustizia ingiusta e contro i giudici che fanno i politici".

Nell'intervento telefonico con la presidente del gruppo parlamentare al Senato, Anna Maria Bernini, durante la riunione dei senatori azzurri, Berlusconi ha rassicurato sulle sue condizioni di salute, ragionando con i senatori sulla necessità di presentare un piano articolato di riforme che pungoli il governo sul Recovery Fund. È quanto rende noto una nota di Forza Italia

Coronavirus Italia, il bollettino dell'8 settembre