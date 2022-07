Beppe nuota da solo, metafora M5s I messaggi dalla spiaggia di Bibbona

di Luca Filippi

MARINA DI BIBBONA (Livorno)

Una lunga nuotata nel mare azzurro – un’ora e mezza raccontano in spiaggia – per riflettere in solitudine e mettere a punto la strategia del Movimento in vista delle elezioni del 25 settembre.

"Oggi non si è visto – dicono Fabio e Debora sotto l’ombrellone –, ma ieri Beppe Grillo era qui in spiaggia e ha fatto il bagno nuotando a lungo, al rientro qualcuno lo ha salutato, è stato gentile con tutti". Ancora una volta Villa Corallina a Marina di Bibbona è il teatro delle decisioni importanti di Beppe Grillo. Un ’buen retiro’ lontano dal clamore della Versilia o delle spiagge della Sardegna, immerso tra i pini e i ginepri della macchia mediterranea con accesso diretto al mare che tante volte ha visto i summit dei Cinque Stelle.

Questa volta Grillo fa tutto da solo con una mossa che vuole riportare i pentastellati alle origini: "I nostri due mandati – dice nel videomessaggio registrato nella dependance di Villa Corallina – sono la luce nella tenebra, sono l’interpretazione della politica in un altro modo, sono l’antibiotico di una politica intesa come servizio civile. Sia io che Casaleggio, quando abbiamo fondato il Movimento e fatto queste regole, le abbiamo fatte per metterci in gioco, non per avere dei titoli, degli incarichi".

Giusto un anno fa il ’patto dell’orata’ con Giuseppe Conte che vide il riavvicinamento dell’ex presidente del Consiglio al Movimento. Lo ricorda bene Sauro Guglielmini che con la figlia Celeste gestisce il ristorante ’Da Sauro’ dove si incontrarono Grillo e Conte. "Beppe Grillo è nostro cliente da tempo – spiega Sauro – viene spesso qui a Marina di Bibbona non solo in estate, anche fuori dalla stagione balneare, quella volta fu una cosa improvvisa, probabilmente decisa all’ultimo momento". Grillo comunque è rimasto affezionato alla cucina di Sauro e quando non va al ristorante si fa portare il cibo a casa: pesce, ma anche melanzane alla parmigiana e i pomodori "dell’orto di mia nonna" racconta Celeste.

Lontano dalle telecamere Beppe è molto diverso: tutti lo descrivono come una persona tranquilla, senza nessun atteggiamento provocatorio che sfoggia spesso nelle occasioni pubbliche. Forse perché Marina di Bibbona, dopo la sua Genova, è per lui una sorta di seconda casa. Dall’acquisto di Villa Corallina sono passati ormai più di vent’anni e prima di divenire il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo ha trascorso parecchio tempo in spiaggia e nel piccolo paese della costa toscana come uno dei tanti personaggi famosi che apprezzano la Costa degli Etruschi, tra il mare e il verde dei boschi e dei vigneti dell’Ornellaia e Sassicaia. Una delle mete più ambite dai turisti che anche in questi giorni affollano le spiagge e i borghi dell’entroterra. Ma con una caratteristica, amata anche da gente come Mick Jagger che ogni tanto si fa vedere a Bolgheri e Castagneto: la discrezione. "Sì, Beppe Grillo lo vediamo spesso qui al mare – raccontano – si riposa sotto l’ombrellone e fa il bagno per nuotare, ma nessuno lo va a disturbare, ogni tanto un saluto, due parole e via".

Un quadro quasi idilliaco, se non fosse per un giovane che dalla spiaggia si avvicina al cancello di Villa Corallina e grida un paio di frasi non proprio gentili all’indirizzo dell’elevato: chissà se è un caso isolato, oppure sono molti i delusi dei Cinque Stelle.