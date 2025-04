Auto in panne dopo il pieno, benzina “tagliata” con gasolio nel Catanese

Catania, 19 aprile 2025 – Avrebbe contaminato la benzina erogata dal suo distributore con gasolio, incurante dei danni che ciò avrebbe provocato alle auto. Un modo, probabilmente, per lucrare sul guadagno, dato il minor costo del gasolio rispetto alla benzina. Un escamotage che è costato caro al titolare di un distributore di carburante di Belpasso, nel Catanese, denunciato per “frode nell’esercizio del commercio”, dopo che i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno scoperto il raggiro e sequestrato due serbatoi con oltre 28mila litri di benzina contaminata e le pompe di rifornimento collegate.

Ma andiamo con ordine. Tutto è nato in seguito alla segnalazione di un malcapitato automobilista, rimasto in panne dopo aver effettuato il rifornimento di benzina. L’uomo ha telefonato al numero di pubblica utilità 117, facendo così scattare i controlli e portando alla scoperta del raggiro. Non si esclude che le auto rimaste in panne a causa del gasolio contaminato possano essere numerose. Dal prelievo di un campione di carburante e dalle successive analisi è emerso che la benzina era stata contaminata con un'alta percentuale di gasolio, pari al 26%, quantificabile in 7.290 litri.

Secondo quanto emerso da un ulteriore riscontro, viene esclusa l’ipotesi di una contaminazione involontaria del serbatoio di benzina con carburante diesel. Infatti, presso il distributore, i finanzieri non avrebbero rilevato differenza tra le giacenze fisiche e contabili nel serbatoio del gasolio, particolare che avrebbe potuto spiegare un travaso involontario. Al contrario, sarebbe stata rilevata un'eccedenza del gasolio mescolato alla benzina.