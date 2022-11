19 nov 2022

Benno Neumair ultime notizie: condannato all'ergastolo. Uccise entrambi i genitori

Il 31enne di Bolzano gettò poi nell'Adige i corpi dei due insegnanti in pensione. L'11 febbraio confessò il duplice omicidio. La sorella: "Non so se lo perdonerò"