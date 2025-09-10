Benni Inventore di mondi

Ci sarà ancora in un qualche bar della provincia quella ‘pastona bianca e nera, con sopra una spruzzata di granella in duralluminio’. Ci sarà ancora in una bacheca impolverata di un caffé della Bassa la decana delle paste, la Luisona. È stato quella brioche l’anima del primo libro di racconti di Stefano Benni, il mitico ‘Bar Sport’ uscito nel 1976 e poi diventato un film trent’anni dopo. Un colpo di genio, quel volumetto, nel panorama editoriale italiano del tempo per il linguaggio sciolto e disincantato, l’umorismo fantastico e bonario, le immagini caustiche e illuminanti. Benni se ne è andato ieri, a 78 anni, dopo una lunga malattia che lo aveva costretto ad abitare nella casa di riposo per artisti Lyda Borelli. È morto a Bologna (città con cui ha avuto un tribolato rapporto) dove era nato il 12 agosto 1947. La sua infanzia, però, l’aveva passata soprattutto in Appennino, a Monzuno. Forse era nato lì il soprannome ‘Lupo’ che si sarebbe portato appresso per sempre.

Stefano aveva cominciato facendo il giornalista a ‘il Resto del Carlino’, nell’allora ufficio province e qualche collega anziano ancora ricorda gli spassosi articoli che regalava alla ‘Caravella’, il giornale interno della tipografia del tempo. Poi sarebbero arrivate le collaborazioni con diverse testate, il lavoro nelle riviste satiriche ‘Cuore’ e ‘Tango’ e soprattutto i libri. Titoli che hanno inventato un mondo e hanno fatto la storia della letteratura italiana grazie al disegno impietoso e metaforico della realtà: da ‘La compagnia dei celestini’ del ‘92 tradotto in trenta lingue diverse a ‘Saltatempo’ fino a ‘Achille piè veloce’ e ‘Margherita Dolcevita’. Giochi di parole, parodie, neologismi ma anche invettiva, umorismo anarchico, critica sociale.

Era un uomo curioso, Benni: è stato drammaturgo e regista, sceneggiatore e autore televisivo, ha sposato la poesia e incontrato la musica (è salito sul palco con Nick Cave e ha dedicato testi a Thelonious Monk). E in ogni impresa in cui si è avventurato ha posto l’impegno civile davanti a ogni scelta. Alcune sue battute scritte per un programma dell’amico Beppe Grillo, ad esempio, procurarono a quest’ultimo non pochi grattacapi in Rai. Al cinema curò nell’89 con Umberto Angelucci la regia del non fortunato film ‘Musica per vecchi animali’ girato alla periferia bolognese con Dario Fo e Paolo Rossi. È però nel teatro che il suo lavoro letterario ha avuto il più credibile affaccio. Dai suoi libri sono stati tratti spettacoli felicissimi (‘Il bar sotto il mare’ dei Broncoviz) ma è forse dal sodalizio con Angela Finocchiaro che i suoi testi hanno assunto un’originalità sferzante: ‘ La misteriosa scomparsa della signorina W’, ‘Pinocchia’ e ‘Benneide’ restano titoli fondanti nella storia teatrale del secondo Novecento.

Lui stesso si era poi misurato con la regia teatrale al festival di Spoleto del 2012 con il suo testo ‘Le Beatrici’. Un capitolo a parte riguarda ovviamente il rapporto con Daniel Pennac a cui lo legò una profonda amicizia, un certo stile di scrittura e, forse, un universo letterario eccentrico e teneramente grottesco: fu Benni a sollecitare la traduzione in italiano delle prime opere dello scrittore francese che poi gli dedicò il romanzo ‘Grazie’.

Ieri Niclas, il figlio dello scrittore, ha pubblicato un post su Facebook in cui invita a leggere ad alta voce i racconti del padre. Cominciando magari proprio dalla storia di ‘quella pastona bianca e nera’.