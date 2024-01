Chi è Beniamino Zuncheddu: dopo 32 anni di carcere la procura chiede la sua assoluzione. Attesa la sentenza

Roma, 26 gennaio 2024 – Dopo aver passato 32 anni in carcere Beniamino Zuncheddu potrebbe essere dichiarato innocente. Oggi, durante l’udienza del processo di revisione che vede imputato il 59enne sardo, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di tre pastori, il procuratore generale della Corte d’Appello di Roma ha chiesto l’assoluzione.

La strage di Sinnai del 1991

Zuncheddu è stato finora ritenuto l’unico responsabile della strage di Sinnai (in provincia di Cagliari), in cui furono uccisi Gesuino Fadda, 56 anni, il figlio Giuseppe, di 24, proprietari di un ovile, e il loro dipendente Ignazio Pusceddu, 55enne. Nell’agguato a colpi di pistola rimase ferito il genero di Fadda, Luigi Pinna, 29 anni. Era l’8 gennaio del 1991. Il killer arrivò all’ovile dei Fadda a bordo di uno scooter, con il volto travisato da una calza, e sparò prima a Gesuino, che si trovava nella strada di accesso, per poi risalire in direzione del recinto di bestiame e fare fuoco contro Giuseppe. Pusceddu fu invece freddato mentre si trovava all'interno di una baracca assieme a Pinna. La pista che imboccarono gli investigatori fu subito quella della faida tra famiglie di pastori: all’epoca c’erano infatti contrasti tra i Fadda e gli Zuncheddu, culminati anche in gesti dimostrativi come l’uccisione di capi di bestiame.

L’arresto e la condanna di Zuncheddu

Determinante per l’arresto e poi la condanna di Zuncheddu, che allora era un pastore di 27 anni, fu la testimonianza del sopravvissuto, Luigi Pinna, marito della figlia di una delle vittime. Pinna, inizialmente interrogato, sostenne di non aver riconosciuto l'aggressore, salvo poi cambiare versione e accusare Zuncheddu.

La difesa dell’imputato ha sempre creduto che Pinna fosse stato influenzato, in fase di indagini preliminari, da Mario Uda, il poliziotto che avrebbe mostrato al test – prima che questi venisse interrogato – una foto di Zuncheddu, additandolo come il colpevole degli omicidi.

La revisione del processo e la sospensione della pena

Tre anni fa l’avvocato Mauro Trogu convinse la procura a riaprire il processo per esaminare nuove prove a favore dell’innocenza dell’imputato, che nel frattempo aveva passato 30 anni fra le carceri di sarde di Badu ’e Carros, Buoncammino e Uta.

Dallo scorso 25 novembre Zuncheddu è in libertà: i giudici gli hanno sospeso la pena accogliendo la richiesta di Trogu, in attesa dell’esito del processo di revisione.

La testimonianza chiave

Il 12 dicembre scorso c’è stata l’udienza chiave, con il faccia a faccia in aula tra Luigi Pinna e Mario Uda. “E' lui che mi ha mostrato la foto di Zuncheddu – ha confermato davanti ai giudici Pinna – . L'agente di polizia che conduceva le indagini, prima di effettuare il riconoscimento dei sospettati mostrò la foto di Zuncheddu e mi disse che il colpevole della strage era lui”. Uda ha negato.

A distanza di due settimane il procuratore generale, che rappresenta l’accusa in un processo di revisione, ha chiesto l’assoluzione di Zuncheddu. In serata dovrebbe uscire la sentenza che potrebbe sancire definitivamente l’errore giudiziario. In tutti questi anni Zuncheddu si è sempre proclamato innocente. "Aspetto il giorno della sentenza per arrivare alla verità", ha detto in una delle ultime udienze.